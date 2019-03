Tenis w Miami: Hurkacz zagra z Berrettinim

Od 2019 r. turniej Miami Open rozgrywany jest na Hard Rock Stadium, na co dzień to siedziba drużyny NFL Miami Dolphins

Hubert Hurkacz zagra w pierwszej rundzie turnieju Miami Open z Włochem Matteo Berrettinim. Jeśli zwycięży, zmierzy się z mistrzem z Indian Wells, Austriakiem Dominikiem Thiemem. Iga Świątek i Magda Linette wygrały pierwsze mecze eliminacji

Losowanie może nie było tak łaskawe dla młodego Polaka jak w Indian Wells, ale skoro Hurkacz potrafił już wygrywać z Kei Nishikorim, to może postawi się kolejnym mocnym rywalom.

Poniżej dalsza część artykułu

Berrettini to dziś nr 52. rankingu światowego, to dwa miejsca wyżej od Polaka. Jest z tego samego rocznika (1996), co Hurkacz, w kwietniu skończy 23 lata. W minionym tygodniu Włoch wygrał w Phoenix spory challenger ATP – Arizona Tennis Classic (pula 163 tys. dol.), w zaciętym finale zwyciężył Michaiła Kukuszkina.

Dominik Thiem spokojnie czeka na Polaka lub Włocha, pierwszą rundę ma wolną, jest rozstawiony z nr 3. Nr 1 ma Novak Djoković, nr 2 – Alexander Zverev, nr 4 – Roger Federer.

W poniedziałek w Miami nie tylko losowano drabinkę turnieju ATP Masters 1000, ale na kortach Hard Rock Stadium – nowej lokalizacji znanego turnieju, rozegrano już pierwsze mecze eliminacyjne kobiece i męskie. Obie Polki awansowały do drugiej, decydującej rundy.

Iga Świątek (121. WTA) pokonała Zarinę Diyas (Kazachstan, 92.WTA) 6:2, 7:5, choć w drugim secie przegrywała 0:4. Kolejny mecz zagra z Amerykanką Sachią Vickery (142, WTA). Magda Linette (88. WTA) była lepsza od Caroliny Dolehide (USA, 154. WTA) 7:5, 7:6 (7-5), drugi set też miała trudny, obroniła siedem piłek setowych. Jej następna rywalka to Nao Hibino (Japonia, 119. WTA).

Kamil Majchrzak (154. ATP) późnym wieczorem lub nocą czasu polskiego zmierzy się w pierwszej rundzie eliminacji z Thiago Monteiro (Brazylia, 117. ATP).