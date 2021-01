Cyfryzacja nad Wisłą przyspiesza. Gonimy kraje naszego regionu

Nasza gospodarka jest w mniejszym stopniu ucyfrowiona w porównaniu z państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Z drugiej strony szybsze niż u innych tempo cyfryzacji pozwala sądzić, że dystans ten będzie się zmniejszać – wynika z globalnego Indeksu Cyfryzacji Gospodarki (Digital Intelligence Index). „Rzeczpospolita" jako pierwsza publikuje ten raport opracowany przez The Fletcher School na Uniwersytecie Tufts oraz Mastercard.

Autorzy badania podkreślają, że Polska została zaliczona do gospodarek wybijających się, z dużym potencjałem wzrostu, na co mają wpływ rosnące zainteresowanie cyfrowymi usługami ze strony użytkowników, coraz lepsza infrastruktura (m.in. dostęp do szerokopasmowego internetu), a także obiecujące tempo wzrostu innowacji.