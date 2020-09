Nowe sceniczne dania

W lubelskim Teatrze Starym nietypową rolę zaprezentuje w sobotę Jadwiga Jankowska-Cieślak w prapremierze „Kimberly Akimbo" Davida Lindsaya-Abaire'ego w reżyserii Aleksandry Popławskiej. Urodzona w 1951 r. wybitna aktorka zagra nastolatkę chorą na progerię. To dolegliwość, która dotyka jedną osobę na cztery miliony. Chorzy żyją zwykle kilkanaście lat, starzejąc się kilka razy szybciej niż inni. Ale choroba to też pretekst, by opowiedzieć o tym, że wszystkim daleko do normalności.

