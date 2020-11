Miłość w czasach zarazy

Wobec działań klubu mieszczącego się w piwnicznej izbie przy placu Zbawiciela trudno pozostawać obojętnym nawet w czasach szalejącego koronawirusa. Bombardowani codziennymi wiadomościami o lawinowo rosnącej liczbie zachorowań, o karetkach przemieszczających się od szpitala do szpitala w poszukiwaniu wolnych łóżek, gdzieś podświadomie marzymy o tym, by choć na chwilę przenieść się do krainy normalności. Popatrzeć z uśmiechem na bliźniego, odkryć w sobie uczucia, o które by się siebie samego nie podejrzewało. O tym wszystkim jest właśnie „Przysposobienie obronne do życia w rodzinie”.

Program oglądałem przez łącze internetowe i nie miałem wcale wrażenia, że na sali znajduje się mniej widzów niż zwykle. Po prostu wymagane 25 procent widowni klaskało cztery razy głośniej, więc miało się wrażenie, że sala jest pełna.