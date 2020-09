Zmiany w Starym Teatrze

Zastępcą od spraw artystycznych Mikosa miał być Michał Gieleta. Między Mikosem a Gieletą doszło jednak do konfliktu. Sprawami artystycznymi zajął się Jan Polewka. Na taką dyrekcję od początku nie było zgody w zespole teatru. Po kulisowych negocjacjach Polewka utracił stanowisko, zaś z liderów zespołu została sformowana Rada Artystyczna.



Ostatnio Stary dryfował, mówiło się o niedyspozycji Marka Mikosa. Także wicepremier Piotr Gliński, minister kultury w kontekście Starego mówił o personalnej pomyłce.



Jeszcze niedawno jako kandydat na dyrektora wymieniany był Redbad Klynstra-Komarnicki. Ostatecznie został szefem Teatru im. Osterwy w Lublinie.



Dyrektor Marek Mikos ma być odwołany w najbliższym czasie.



Waldemar Raźniak (1982, Moskwa) jest profesorem nadzwyczajnym warszawskiej Akademii Teatralnej, gdzie był m. in. dziekanem Wydziału Aktorskiego i prorektorem. Wydział aktorstwa skończył w krakowskiej PWST (2006), a potem zarządzenie na Uniwersytecie Jagiellońskim.



Debiutował jako reżyser w Och-Teatrze Krystyny Jandy „Wassą Żelazowną”. Pracował m. in. w Teatrze Miejskim w Gdyni, Romie, w stołecznym Guliwerze i Białostockim Teatrze Lalek.

Był asystentem reżysera przy serialach „Mała Moskwa” i „Anna German”.