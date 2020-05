„Powołanie”. Nie my wybieramy, to Bóg nas wybiera

Przedstawienie jest autorskim konceptem dokumentalisty i reżysera Teatru TV Pawła Woldana, wielokrotnie podejmującego w swych spektaklach tematy związane z polskim papieżem i Kościołem. Ostatnie jego spektakle to przedstawiający postać polskiego kardynała na wojennej emigracji „Prymas Hlond” (2018), „Brat naszego Boga”( 2017) – dramat Karola Wojtyły o życiu artysty Adama Chmielowskiego przeobrażającego się w brata Alberta oraz „Totus Tuus” (2016) rekonstruujący wydarzenia w życiu Jana Pawła II od zamachu 13 maja 1981 roku, do pobytu w klinice Gemelli.

– Każdy z nas jest do czegoś powołany. Jeden do kapłaństwa drugi do aktorstwa – wyjaśniał reżyser na konferencji prasowej. – Sens w tym, że jak pisał Jan Paweł II, nie my wybieramy, tylko Bóg nas wybiera. To wymiana między Panem Bogiem a człowiekiem. Mogę tylko pokazać to, co widać na zewnątrz, czyli pierwszych pięć krakowskich lat Karola Wojtyły przygotowujących go do powołania, kiedy doświadczał ważnych spotkań z ludźmi.

Spektakl rozpoczyna się w 1938 roku, gdy Karol Wojtyła (Józef Pawłowski) przyjeżdża z ojcem (Adam Woronowicz) z Wadowic do Krakowa. Rozpoczyna studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim i już po pierwszym roku krystalizują się jego plany na przyszłość. Chce podjąć kolejne studia – aktorskie.

Zamiary komplikuje wybuch wojny, która odtąd dzieli jego życie na fizyczną pracę w kamieniołomach i wieczory spędzane na kontynuowanych nielegalnie studiach i w Teatrze Rapsodycznym Mieczysława Kotlarczyka (Przemysław Stippa). W tym tajnie powstałym jesienią 1941 roku teatrze najważniejsze jest słowo i podążanie za „Królem Duchem” Słowackiego jako epopeją narodową.

Ciosem dla Karola jest śmierć ojca. Odwiedza regularnie jego grób zwierzając się z narastającej potrzeby oddania się w służbę Bogu. Jak refren powracają spotkania z Janem Tyranowskim (Piotr Głowacki), który zaprosił młodego Wojtyłę do wspólnoty Żywego Różańca i dzięki któremu poznał dzieło św. Jana od Krzyża. Po ulicznym wypadku i rekonwalescencji w szpitalu, podejmuje decyzję o wstąpieniu na drogę kapłaństwa. Mając 26 lat z rąk kardynała Adama Sapiehy przyjmuje święcenia 1 listopada 1946 roku.

Adrianna Chlebicka jako Halina Kro´likiewiczo´wna i Jo´zef Pawłowski jako Karol Wojtyła

Fot. Agata Ciołek/TVP