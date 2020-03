Krajowy teatralny rekord streamingowy

„Cząstki teatralne” to teatralny szlagier z udziałem m. in. Justyny Wasilewskiej, Moniki Frajczyk, Magdaleny Kuty, Dobromira Dymeckiego, obsypany wieloma nagrodami. Rzecz o polskiej rodzinie, targanej emocjami, podzielonej.



Spektakl został pokazany pod szyldem akcji #ZostańWDomu, nie wychodź z teatru” zainicjowanej przez zespół TR Warszawa. Jej celem jest reakcja na obecną sytuację epidemiologiczną, która panuje na całym świecie. Jak napisał zespół, liczba osób zainteresowanych pierwszym pokazem utwierdziła go w przekonaniu, że takie działania są bardzo potrzebne.



