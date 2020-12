Wystawa obrazów Jerzego Nowosielskiego. Nieustająca inspiracja

To jedna z nielicznych wystaw dostępnych nie tylko wirtualnie, ale i w rzeczywistości. I kolejna w cyklu „Masters" prezentującym klasyków polskiej sztuki.

Męski oprawca

„Tego, co myślę o kobiecie, nie mogę opowiedzieć, ja to mogę tylko namalować" – te słowa z filmu dokumentalnego „Przypomnieć sobie raj" są wprowadzeniem do wystawy.