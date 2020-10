Czapski tworzył nawet w pociągu

„Robiłem notatki z natury. Chwytam na gorąco różne sytuacje, wolę rysować ludzi w ruchu niż pozujących statycznych. Wykorzystywałem na rysowanie każdą chwilę, nawet przejazdy pociągiem z Maisons-Laffitte do Paryża. Później rysunek „dotykam” akwarelą. Dopiero z tego, już bez kontrolowania wobec natury, powstaje obraz. Z dziesięciu akwarel robię dwa, trzy obrazy” – mówił w 1984 roku Wiesławie Wierzchowskiej.

– Wybrałem obrazy, które uważam za mocne i wspaniałe – wyjaśnia kurator. – Kilka płócien przez ostatnich 30 lat nie było pokazywanych na wystawach jak „Danone” z 1970 roku, jeden z ukochanych przez Czapskiego obrazów. Jest na nim wielka reklama jogurtu tej firmy rozpięta w metrze i siedząca pod nią para. Widać wielki smutek, ale i niemniejszą radość koloru – jak to u Czapskiego. Bardzo chciałem zobaczyć razem „Mężczyznę na wystawie” z 1959 roku, jedno z najwcześniejszych płócien artysty przedstawiającego obraz w obrazie oraz „Chłopaka przed de Staëlem”, który powstał po obejrzeniu wystawy Nicolas de Staëla w Grand Palais w Paryżu w roku 1981. To marzenie teraz się spełniło.

Na czterech prezentowanych autoportretach z lat 1951–1973 artysta przedstawia siebie: szkicującego, malującego, otwierającego dziennik w swoim pokoju na tle zapełniającej się z upływem lat półki z książkami. Z kolei pejzaże powstawały głównie podczas podróży do Sailly we Francji i do Chexbres w Szwajcarii. A martwe natury Czapski malował zazwyczaj w pracowni.