„Fotomorgana": Jak zmylić nasze oczy

Sopocka „Fotomorgana" to wystawa prac i obiektów sztuki parafotograficznej. Fotomorganę, czyli zjawisko pozornego powstania obrazu, Kuśmirowski tworzy, stosując odległe techniki i formy wypowiedzi artystycznej. Wszystko po to, by zmylić nasze oczy.

– Ta praca, będąca rodzajem kapliczki, podarowana mi przez znanego kolekcjonera Edigio Marzona była jednym z najważniejszych impulsów do powstania wystawy – przyznaje artysta. – Jest bardzo emocjonalna. W głębokiej ramie umieszczone zostały fotografie dokumentujące burzenie domu w Berlinie w marcu 1941 r. razem z wycinkiem prasowym o bombardowaniu miasta. Są też odłamki i lusterko, żeby odbiło tzw. próbę stali, z jakiej została wykonana rama domu. Miało to pokazać marność oprawcy, który może zniszczyć to, co dla nas cenne.