Monumentalne dzieła Ursuli von Rydingsvard już w Orońsku

Jest jedną z najbardziej znanych artystek w Stanach Zjednoczonych. Jej prace można spotkać w najważniejszych kolekcjach i miejscach sztuki, takich jak nowojorskie Museum of Modern Art, Metropolitan Museum of Art, Madison Museum of Contemporary Art w Wisconsin, National Gallery of Art w Waszyngtonie, San Francisco Museum of Modern Art, Whitney Museum of American Art, Park Rzeźby Storm King Art Center pod Nowym Jorkiem i wielu innych ważnych instytucjach kultury i nauki. Artystka o polskich korzeniach mieszka w Nowym Jorku.

W Orońsku - w Muzeum Rzeźby Współczesnej, Galerii Oranżeria i wyjątkowej przestrzeni parkowej - zobaczymy jej dwanaście monumentalnych rzeźb, rysunki oraz instalację. Cztery kontenery z pracami dotarły już do Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i rozpoczął się finałowy etap przygotowań do wystawy. Otwarcie 4 września.