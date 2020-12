„Earth Speakr” kreatywnie o przyszłości.

W efekcie np. liść z Portugalii proponuje: „Dla każdego urodzonego dziecka należy posadzić drzewo.”

A w imieniu jednego z uczestników z Austrii odzywa się miejski chodnik: „Cześć, muszę coś powiedzieć. Proszę chronić środowisko, inaczej nie będzie żadnej przyszłości. Nie ma żadnej planety B i nie ma żadnego planu B, jeśli czegoś nie zrobimy. Dziękuję za pomoc .”

W akcję włączyły się też dzieci z 87 miast z całej Polski. W jednym z komunikatów spersonifikowany glob ziemski odzywa się dziecięcym głosem: „Los i przyszłość naszej planety zależy właśnie od ciebie, więc dbaj o nią.”

-„ Earth Speakr” daje dzieciom wciągającą i bardzo potężną platformę, dzięki której mogą usłyszeć swoje głosy, powiedzieć co myślą i wzmocnić swoje przesłanie. Ziemia cierpi, dzieci przemawiają, ale czy światowi przywódcy rzeczywiście słuchają? – pyta Olafur Eliasson

Duńsko-islandzki artysta Olafur Eliasson zajmuje się rzeźbą, malarstwem, fotografią, filmem, instalacjami oraz mediami cyfrowymi. W swoich działaniach nie ogranicza się do wnętrz muzeów i galerii, ale często ingeruje w przestrzeń publiczną. Niejednokrotnie poruszał w nich ekologiczne problemy otaczającego nas środowiska, jak np. w projekcie „Ice Watch”, w którym przetransportował duże wolnopływające bloki grenlandzkiego lodowca do centrum Kopenhagi w 2014, do Paryża w 2015 oraz Londynu w 2018 . Przechodnie mogli je dotknąć i obserwować, jak znikają na ich oczach. W 2019 r. Eliasson otrzymał tytuł Ambasadora Dobrej Woli UNDP za działania na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju. Wszechstronnie 30-letni dorobek artysty prezentowała niedawno retrospektywa „In real life” w Londynie i Bilbao.

Projekt „Earth Speakr” został sfinansowany przez federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych i zrealizowany we współpracy z Instytutem Goethego.

Zobacz efekty projektu i prezentację „Earth Speakr” Oafura Eliassona.