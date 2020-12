Śląski Rembrandt w Warszawie

Wcześniej cykl ten był prezentowany na głośnej wystawie „Willmann. Opus magnum” w Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej” we Wrocławiu. Tam obrazy zostały po raz pierwszy pokazane razem po ponad 75 latach.

Kiedy zamknięte muzea w czasie lockdownu znów zostaną otwarte, wystawę „Wilmann encore. Męczeństwo apostołów” można będzie zobaczyć także na żywo w MT 5/14 (dawnej Galerii Porczyńskich) do 24 stycznia. A obecnie dostępna jest online .

Kilkanaście wielkich płócien cyklu „Męczeństwo apostołów” Willmann namalował w latach 1661-1700, pierwotnie dla opactwa w Lubiążu. Zdobiły ściany tamtejszego kościoła do 15 października 1943 roku. W 1952 roku trafiły do warszawskich kościołów, gdzie zastąpiły dzieła zniszczone w czasie II wojny światowej. Rozlokowano je w 14. różnych świątyniach archidiecezji warszawskiej, m.in. Wszystkich Świętych (sześć płócien), św. Andrzeja Apostoła na Mirowie (Ukrzyżowanie św. Andrzeja), św. Stanisława Kostki (Ukrzyżowanie św. Piotra, Wizja św. Bernarda ożywienia figury Matki Boskiej), archikatedrze św. Jana Chrzciciela (Św. Jan Ewangelista na wyspie Patmos, Chrzest Chrystusa oraz Św. Bernard ze swoimi przyjaciółmi przed opatem z Cîteaux), św. Trójcy na Powiślu (Męczeństwo św. Bartłomieja), św. Józefa na Kole (Św. Józef z Dzieciątkiem Jezus). Po wystawie przy pl. Bankowym wrócą do nich.

Cykl przedstawia sceny męczeństwa 12 apostołów, a także św. Szczepana, św. Pawła i św. Wawrzyńca oraz związany tematycznie obraz „Podniesienie krzyża”. Cykl stał się sławny jeszcze za życia artysty i inspirował wielu ówczesnych i późniejszych artystów.

A w połowie grudnia Muzeum Archidiecezji Warszawskiej otworzy jeszcze jedną wystawę wybitnego twórcy zwanego śląskim Rembrandtem - „Willmann. Opus minor” (czynna do 14 lutego), na której pokazane zostaną bardziej kameralne prace artysty oraz wybór jego rysunków i rycin ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Warszawie, Biblioteki Narodowej i Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Współorganizatorem obu pokazów jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Towarzyszy im bogato ilustrowany katalog.