Tajemnice Jerzego Nowosielskiego

Dzieła Jerzego Nowosielskiego (1923-2011) mogą stanowić niepowtarzalny cel wycieczek do cerkwi i kościołów. Jedną z pierwszych polichromii zrealizował dla cerkwi w Gródku koło Białegostoku w latach 50. Do najbardziej znanych należą wystrój kościoła Opatrzności Bożej i Dom rekolekcyjnego w Wesołej koło Warszawy, ikony w cerkwi Zaśnięcia NMP w Krakowie, polichromie w kościołach Podwyższenia Krzyża Świętego na Jelonkach w Warszawie i Ducha Świętego w Nowych Tychach-Żwakowie.

Po latach wspominał, że we lwowskim muzeum „Świadomość moja została zaatakowana przez kolosalną wręcz ilość ikon, które były pierwszorzędnymi dziełami sztuki. Wrażenie było tak silne, że tego spotkania z nimi nigdy nie zapomnę. Patrząc, odczuwałem po prostu ból fizyczny, kręciło mi się w głowie, brakowało tchu w piersiach, nogi odmawiały posłuszeństwa. nie byłem w stanie przejść z jednej sali do drugiej. Były to pierwsze w moim życiu arcydzieła sztuki, których oddziaływania doświadczyłem bezpośrednio, a nie za pośrednictwem reprodukcji czy fotografii. (…) Takich przeżyć się nie zapomina. Do dziś pamiętam ten wstrząs.” Tłumaczył, że to przeżycie zdeterminowało całą jego drogę życiową, uświadamiając mu malarskie powołanie. W ikonach przemówiła do niego siła duchowa, ale dostrzegł w nich też cechy współczesnej awangardy.

Jako kilkunastolatek w latach 30. XX wieku często jeździł razem z ojcem kolejarzem z rodzinnego Krakowa do Lwowa. Na Ukrainie wielkie wrażenie wywarła na nim Ławra Poczajowska oraz Ukraińskie Muzeum we Lwowie, pełne ikon. Tam doznał duchowej i artystycznej iluminacji.

Bliżej Bacona czy Warhola?

Autorzy szkiców w albumie Nowosielskiego analizują jego malarstwo figuratywne i abstrakcyjne z perspektywy tradycji malarstwa ikonowego, jak i sztuki zachodnioeuropejskiej. Ta druga pokazuje, co ze sztuki współczesnej go interesowało, a co odrzucał.

Mamy zakodowane w pamięci, że ostro krytykował Andy Warhola, powtarzając: „Warhol był cwaniakiem, który pływał po koniunkturze.” A zarazem dodawał: „Jednak ja go w jakimś sensie szanuję - był przynajmniej uczciwy. Powiedział >> Chociaż byłbyś geniuszem, jeśli nikt cię nie wylansuje, jesteś nikim<<”

Warto porównać obu bez uprzedzeń, jak robi to Anda Rottenberg. Wtedy uderza znacząca zbieżność w ich biografiach. Warhol był synem łemkowskich emigrantów ze Słowacji, którzy wyjechali do USA i dziś krytycy z zaskoczeniem odkrywają, że religijna atmosfera jego domu miała na niego wpływ. Nie mówiąc o tym, że tworzył świeckie ikony idoli popkultury.

Francis Bacon jawnie fascynował Nowosielskiego, chociaż miał świadomość, że więcej ich dzieli niż łączy, o czym pisze z kolei Alistair Hicks. Nowosielski był zdania, że ludzka kondycja jest wyborem między dobrem i złem. I mówił wprost, że w przeciwieństwie do Francisa Bacona, którego brutalna sztukę uważał za manifestację zła, on woli dawać dobro. Zarazem uważał, że Bacon dotykając w swych satanistycznych obrazach dna, mógł już odbić się tylko w kierunku dobra.

Znacznie mniej kontrowersji budzą porównania m.in. Christiny Lodder abstrakcji Nowosielskiego z „Czarnym kwadratem” Kazimierza Malewicza, czy z ekspresjonizmem abstrakcyjnym Marka Rothki. Duchowość jest ich łącznikiem. W figuratywnej świeckiej sztuce Nowosielskiego też można wskazać wiele współczesnych europejskich odniesień, choćby do Nowej Figuracji - przekonuje Demetrio Paparoni, a nie tylko widzieć „zdradzoną ikonę”.

Nowosielski naukę malarstwa rozpoczął podczas wojny, w 1940-42 w krakowskiej Kunstgewerbeschule, oficjalnie zawodowej szkole rzemiosła, a naprawdę zakonspirowanej ASP, bo uczyli tam wybitni artyści, m.in. Józef Mehoffer. Wśród uczniów byli Tadeusz Brzozowski, Jerzy Panek, czy Wojciech Jerzy Has. 1942 r., w życiu Nowosielskiego nastąpił nagły zwrot. Postanowił zostać mnichem i rozpoczął nowicjat we lwowskiej Ławrze św. Jana Chrzciciela. Trudno rozstrzygnąć, czy w tej decyzji kierował się tylko głosem powołania, czy też szukał schronienia przed wojennymi zagrożeniami. Znów bywał w opustoszałym lwowskim muzeum z XIII-XV-wiecznymi ikonami. I zaczął się uczyć ikonopisania. Podczas malowania cerkwi w Bolechowie zachorował i odesłano go do domu. W klasztorze spędził zaledwie kilka miesięcy. Zanim wrócił do Krakowa, widział jeszcze we Lwowie likwidację getta. Pod wpływem wojennych przeżyć Nowosielski stał się ateistą, jak pisał „całkowicie świeckim" malarzem miotającym się pomiędzy różnymi możliwościami i propozycjami tzw. nowoczesności”. Ale nawet w okresie zwątpienia ciągnęło go do malowania sakralnych polichromii. A w połowie lat 50. ponownie wrócił do wiary i prawosławia.