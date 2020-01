Edgar Degas i Henri Toulouse-Lautrec. Baletnice i kokoty

Podkreśla to obecna wystawa, na której można obejrzeć wybrane fragmenty filmu „Moulin Rouge” Johna Hustona z 1952 r., pokazujące malarza oraz kłótnie pomiędzy La Goulue i Jane Avril, jego modelkami. Obydwie przeszły do historii dzięki jego dziełom.

Zdobył warsztat dobrego rysownika, ale upłynęły lata, zanim jego kreska stała się dynamiczna. Oglądając rysunki obydwu artystów, odnosi się wrażenie, że Toulouse-Lautrec w naturalny sposób kontynuował to, do czego Degas doszedł po latach żmudnej pracy.

Londyńskie fiasko

Nie do końca jest też pewne, czy rzeczywiście Degas powinien być klasyfikowany jako impresjonista. Bardzo niewiele łączyło go z Claude’em Monetem, a nawet Sisleyem czy Pissarem. Właściwie połączyły ich wspólne wystawy, ale Degasowi obce były świetlne drgania koloru w plenerze. Interesowały go sceny we wnętrzach, a sceny plenerowe malował w pracowni.