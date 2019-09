Weekend spotkań artystów i publiczności. Trwa Warsaw Gallery Weekend

W Fundacji Galerii Foksal Wilhelm Sasnal prezentuje nowe obrazy, o których mówi, że mają związek z komiksem, nad którym obecnie pracuje. W Galerii Monopol Tymek Borowski powraca do malarstwa po latach skupienia na pracach cyfrowych i animacji. Jego najnowsze pło´tna to głównie portrety. Ich punktem wyjścia bywa zarówno anonimowy portret fotograficzny, znaleziony w internecie, jak i zdjęcie kolegi z pracowni.

W galerii Propaganda na wystawie „Bzik tropikalny”, której tytuł zdradza inspiracje Witkacym, uczestniczą: Demián Flores, Paweł Kowalewski, Mariusz Tarkawian i Ada Zielińska.

W Instytucie Fotografii Fort fotografka Agnieszka Rayss na wystawie „A więc wojna” zastanawia się nad fenomenem rekonstrukcji historycznych, które stały się bardzo popularne wraz z rozwojem współczesnej polityki historycznej.

Podczas Warsaw Gallery Weekend prezentowani są nie tylko polscy artyści. Na zaproszenie „Vogue” do Warszawy przyjechała Mary McCartney - brytyjska portrecistka i fotografka modowa. Jej wystawą „Monochrome & Colour” można zobaczyć w Muzeum Woli, oddziale Muzeum Warszawy. Artystkę interesuje zatrzymanie momentów intymnego spotkania między fotografującym a fotografowanym. Z jej prac przebija spontaniczność i szczerość. Można je spotkać zarówno na łamach znanych magazynów modowych:„Vogue”, „GQ”, „Love Magazine”, jak i w prestiżowych galeriach i muzeach na całym świecie, m.in. w National Portrait Gallery, Victoria and Albert Museum, Gagosian Gallery (wystawa McCartney czynna jest do 5 października).