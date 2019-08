Plakaty Olbińskiego

Na plakacie do „Don Giovanniego” Mozarta pokazuje profil uwodziciela, który w pogodny dzień snuje fantazje o nocnych podbojach damskich serc. Artysta pomysłowo miesza dzień i noc. Pogodne niebo z obłokami przecina pasmem nocy z gwiazdami. Efekt jest teatralny. Don Giovanni wydaje się kryć twarz za maską nocy. Sylwetki dam w stylowych strojach wyglądają też jak sceniczne lalki.

Opera tak dalece zafascynowała Olbińskiego, że projektuje do niej również scenografie. Jako scenograf operowy debiutował w 2002 roku właśnie „Don Giovannim” w Filadelfii. Ostatnio jako scenograf wrócił do Mozarta w „Czarodziejskim flecie” w Warszawskiej Operze Kameralnej.

Plakaty Rafał Olbiński tworzy dla wielu zagranicznych i polskich scen: New York City Opera, Pacific Opera San Francisco, Philadelphia Opera, Teatr Wielki–Opera Narodowa, Opera Wrocławska. Dla gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku zaprojektował też kurtynę.

Plakat do „Traviaty” Verdiego dla New York City Opera spowija oniryczna aura melancholii. Blada twarz pięknej kobiety wyłania się z mroku. Wydaje się pogrążona we śnie i marzeniach o ukochanym, bo w miejsce ust na jej portrecie widnieje sylwetka mężczyzny.