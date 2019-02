Muzeum Sztuki Nowoczesnej na Placu Defilad

Za trzy i pół roku w samym centrum stolicy otwarta zostanie wreszcie nowa siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

28 lutego została podpisana umowa w sprawie budowy. – To ważna dla nas i dla całego miasta realizacja – mówi prezydent Rafał Trzaskowski. – Jedna z najważniejszych inwestycji kulturalnych, tworząca nowe centrum miasta, z którego korzystać będziemy wszyscy. Stanie się symbolem nowej Warszawy, która jest różnorodna, otwarta na potrzeby warszawiaków i umacnia markę stolicy jako miasta kultury.

Przestrzeń powstająca w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki ma się wyróżniać pod względem jakości i estetyki. Jej częścią będzie nie tylko budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ale także TR Warszawa.

Joanna Mytkowska, dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej podkreśla z kolei, że ta budowa będzie szansą stworzenia nowej formy muzeum: – W samym centrum powstanie instytucja otwarta na debatę, skierowana ku przyszłości. W nowym, ale bardzo przystępnym i funkcjonalnym budynku poprzez wystawy, prezentacje kolekcji, programy edukacyjne chcemy stworzyć przestrzeń dla nieskrępowanej wymiany myśli.

Twórcą projektu Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest wyłoniona w 2014 roku nowojorska firma architektoniczna Thomas Phifer and Partners, współpracująca z polskim partnerem – pracownią APA Wojciechowski sp. z o.o.

Thomas Phifer zdobył wiele prestiżowych wyróżnień jako autor budynków publicznych i muzealnych w USA, m.in. North Carolina Museum of Art w Raleigh (2011, nagroda American Institute of Architects), Corning Museum of Glass w stanie Nowy Jork, czy Glenstone Museum w stanie Maryland, otwartego pod koniec 2018 roku. Zaprojektowany przez niego budynek dla Warszawy będzie mieć kształt prostopadłościanu z białego betonu z przeszkleniami, doświetlającymi galerie.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej stanie od wschodniej strony ul. Marszałkowskiej i będzie liczyć około 19 788 m kw. powierzchni całkowitej na czterech kondygnacjach nadziemnych i dwóch podziemnych. Powierzchnie wystawowe będą siedem razy większe niż w obecnej tymczasowej siedzibie – Muzeum nad Wisłą.

W muzeum przewidziano też miejsce na audytorium i bibliotekę. W kondygnacji podziemnej znajdzie się kino dla 150 osób, dwie sale wykładowe, pracownie konserwatorskie, magazyny, zaplecze kawiarni .

Przed nową siedzibą Muzeum zaplanowano wspólną przestrzeń nazwaną „Forum”, która umożliwi piesze połączenie między Placem Centralnym i Parkiem Świętokrzyskim. A także miedzy muzeum i teatrem. Będzie ton wykorzystywana na różnorodne wydarzenia kulturalne.

– Siłą architektoniczną koncepcji całego kompleksu jest też gra kontrastami materiałów: białego betonu w bryle muzeum i bardzo ciemnego metalu na fasadzie teatru. Mamy tu symboliczne zestawienie dnia i nocy – mówi „Rzeczpospolitej” Joanna Mytkowska.

Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej ruszy 1 kwietnia. – Mamy ogromne doświadczenie w budowie skomplikowanych obiektów publicznych – zapewnia przedstawiciel wykonawcy- Jerzy Werle, prezes zarządu WARBUD SA.