Łukaszenki lęk przed „bratnią Rosją”

W przeciwnym razie, jego zdaniem, Białoruś czekają „dwie opcje". Pierwsza polega na tym, by „poprosić o obronę NATO". – Chcecie tego? Ja nie – mówił. Druga, jak twierdzi, polega na „wstąpieniu w skład Rosji". – Możemy poprosić, by oni nas bronili – parasol atomowy, broń hiperdźwiękowa itd. Chcecie wstąpić do Rosji, by nas broniła? Nie. Jak również nie chcę – przemawiał.