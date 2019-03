Europa zamyka się przed Chinami

UE chce utrudnić Chińczykom inwestycje. Mimo oficjalnej retoryki o owocnej współpracy.

Poniedziałek był ważnym dniem w relacjach między UE a Chinami. – Po raz pierwszy chiński minister bierze udział w spotkaniu rady ministrów spraw zagranicznych UE. To mówi samo za siebie, nasza współpraca osiągnęła niespotykany poziom – tak wzajemne relacje opisywała wysoka przedstawiciel UE ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Federica Mogherini. Jej chiński gość Wang Yi przekonywał, że jest minimum dziesięć punktów wspólnych dla partnerów.

Poniżej dalsza część artykułu

Równolegle po drugiej stronie ulicy eksperci Komisji Europejskiej na nieoficjalnym spotkaniu przedstawili dziennikarzom plan ograniczenia ekspansji chińskiej na europejski rynek. Unia rozumie, że Chiny są kluczowym partnerem dla realizacji jej globalnych interesów, jak podtrzymanie porządku opartego na wielonarodowych instytucjach (ONZ, WTO) czy porozumienie nuklearne z Iranem.

Ale powoli zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, że nadzieje na otwarcie chińskiej gospodarki na zagraniczną, w tym unijną, konkurencję nie ziściły się. I zamiast stosowanej do tej pory strategii otwarcia Europy trzeba przejść do stosowania instrumentów nacisku. Ma temu służyć Międzynarodowy Instrument na rzecz Przetargów Publicznych. – Unijny rynek przetargów jest wart 2,3 biliona euro rocznie i otwarty dla każdego. Cały świat organizuje rocznie przetargi za 8 bln euro, z czego tylko połowa jest otwarta dla europejskich firm – mówił nieoficjalnie przedstawiciel KE.

Nowy instrument ma to zmienić. Za każdym razem, gdy pojawi się dyskryminacja europejskiej firmy na zagranicznym rynku, KE wystąpi do rządu państwa trzeciego o wyjaśnienia i ewentualnie zmianę zasad. Jeśli to nie przyniesie rezultatu, to wtedy w tym samym sektorze w przetargach publicznych w UE będzie mogła nałożyć przeszkody dla firm z kraju trzeciego. Konkretnie dla celów porównawczych oferta firmy z takiego kraju byłaby sztucznie podrażana o 20 procent.

Propozycja UE nie jest zupełnie nowa. Pierwotnie pojawiła się w 2012 roku. Nigdy jednak nie było atmosfery dla zatrzymywania Chińczyków. Teraz to się zmieniło i Bruksela liczy, że jeszcze w tym roku zyska poparcie większości państw członkowskich. Choć jeszcze kilka tygodni temu większość była przeciw, nawet takie, które na tej chińskiej dyskryminacji tracą. – Jeszcze niedawno Holandia była zdecydowanie przeciw, teraz jej dyplomaci sygnalizują, że propozycję poprą – mówi ekspert KE. W istocie nie tylko poprą, ale – jak się nieoficjalnie dowiadujemy – premier Mark Rutte zamierza aktywnie ją reklamować na najbliższym szczycie UE. Mimo że Holandia to tradycyjnie przeciwnik wszelkich restrykcyjnych instrumentów w polityce handlowej. – Muszą być równe zasady dla wszystkich na poziomie globalnym. Jeśli Chiny stosują wobec nas restrykcje, to powinniśmy odpowiedzieć tym samym – mówi holenderski dyplomata.

Instrument weryfikowania przetargów publicznych to nie pierwsza próba powstrzymywania Chin. Wcześniej UE uzgodniła mechanizm screeningu inwestycji zagranicznych pod kątem wpływu na bezpieczeństwo i porządek publiczny. Nowe przepisy wejdą w życie w kwietniu i pozwolą rządom państw członkowskich na blokowanie inwestycji, które ich zdaniem tym dwóm celom zagrażają. Początkowo również ten mechanizm nie miał poparcia większości, ale ostatecznie został zaakceptowany, co potwierdza diagnozę Komisji Europejskiej: następuje zmiana widzenia Chin.

Bo, mimo głoszonych pochwał dla otwartej gospodarki i wolnego rynku, Chiny chronią się przed zagraniczną konkurencję. Dopuszczają zachodnie firmy, ale np. tylko pod warunkiem założenia joint venture z lokalnym podmiotem. Jak już to nastąpi, to joint venture staje przed wymogiem przeniesienia produkcji do Chin.

Bruksela, podobnie jak Waszyngton, ostatnio obawia się ekspansji chińskiej firmy Huawei w przetargach na 5G. Głównie dlatego, że chińskie firmy telekomunikacyjne mają obowiązek współpracy z krajowym wywiadem. Pekin bardzo zdecydowanie broni swoich interesów. – Chiny mają nadzieję, że wszystkie kraje stworzą uczciwe i sprawiedliwe warunki konkurencji w 5G dla wszystkich. Sprzeciwiamy się bezzasadnym oskarżeniom i próbom zniszczenia jednej firmy. To nienormalne i niemoralne. Wierzymy, że europejskie kraje będą miały suwerenne prawo do dokonywania własnych wyborów – powiedział Wang Yi.