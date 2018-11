Europejska nagroda dla designu

Hartmut Esslinger, 74-letni światowej sławy niemiecki projektant, znany przede wszystkim ze współpracy ze Stevem Jobsem, został laureatem DesignEuropa Awards.

Nagrodę przyznaną za całokształt twórczości Esslinger odebrał 27 listopada w Warszawie na gali w Muzeum Polin.

Hartmut Esslinger jest jednym z wiodących światowych projektantów przemysłowych. Zawodową karierę zaczynał od współpracy z elektroniczną marką Wega w Niemczech, dla której stworzył m.in. kompaktowy system HiFi Wega Compact 3000 i Wega Concept 51k.

Gdy Sony przejęło tę markę, projektowa firma Esslingera (znana dziś jako frog design) kontynuowała współpracę z Japończykami. Jej efektem było około 100 produktów, m.in. obudowa telewizora Sony Trinitron (pierwsza w pełni z plastiku), oraz wzornictwo Sony Walkman.

Esslinger od początku uważał, że wzornictwo powinno być kluczowym elementem strategicznym w każdej firmie, co jest podstawą nowoczesnego rozumienia designu w przemyśle i gospodarce. To źródło jego międzynarodowego sukcesu.

Momentem przełomowym w jego karierze było spotkanie ze Stevem Jobsem w 1982 roku. Jobs zapytał go wówczas, co myśli o Apple. Esslinger odpowiedział szczerze „to fajny pomysł, ale zły projekt”, bo produkty Apple’a są brzydkie, przez co marnują ideę i produkcję. Jobs to zrozumiał i podchwycił myśl, zapowiadając, że zorganizuje konkurs na design.

Konkurs na jednolite zasady designu dla wszystkich produktów Apple wkrótce został ogłoszony, a frog design Esslingera go wygrało. I tak Esslinger trafił do Krzemowej Doliny.

Projekt stworzony dla Apple’a Hartmut Esslinger nazwał Snow White. Wyróżniał się charakterystycznym odcieniem bieli i trójwymiarowym logo Apple’a. Po raz pierwszy wprowadzony został w całej linii Apple IIc (obejmującej różne produkty, od komputerów do drukarek), która odniosła natychmiast wielki sukces.

Motto Esslingera brzmi „forma podąża za emocją”. Ukuł je na zasadzie kontrastu do modernistycznego hasła „forma podąża za funkcją”. Największą zasługą designera jest stworzenie pionierskiej globalnej filozofii projektowania, dążącej do kompleksowego podejścia do estetyki, jak i funkcjonalności wzornictwa.

Esslinger jest także autorem projektów dla wielu innych międzynarodowych firm, jak: Disney, Siemens, Lufthansa, Louis Vuitton.

Napisał trzy książki, w których motywy autobiograficzne łączą się z szerszą refleksją na temat designu, edukacji, technologii i biznesu. W „A Fine Line: How Design Strategies are Shaping the Future of Business” (2009) koncentruje się na karierze w designie i strategii etycznego sukcesu. W „Design Forward: Creative Strategies for Sustainable Change” (2013) mówi o wizji projektowania w przyszłości. W „Keep It Simple: The Early Design Years of Apple” (2014) przybliża szczegóły pracy ze Stevem Jobsem. Książki ukazały się w języku angielskim, niemiecki, chińskim, koreańskim i japońskim, co świadczy o globalnych wpływie designera.

Podczas gali w Warszawie ogłoszono także laureatów tegorocznego konkursu DesignEuropa Awards. W kategorii Małe i nowo utworzone przedsiębiorstwa zwyciężył automatyczny system nadawania bagażu Go 2.0 firmy Marcus Pedersen ApS (projektant Sara Clement). To samoobsługowe rozwiązanie umożliwia lotniskom zmniejszanie kolejek przy odprawie biletowo-bagażowej. A w kategorii Przemysł - zrobotyzowane ramię C ARTIS pheno firmy Siemens Healthcare (projektanci Nadja Roth i Tobias Reese), wspomagające wykonywanie zabiegów medycznych.

W gronie finalistów znalazły się też dwa polskie projekty: inteligentny wideodomofon firmy Fibaro, zaprojektowany przez Macieja Fiedlera i Łukasza Gdyka ( kategoria „Przemysł”)oraz System Braster – innowacyjne urządzenie medyczne do badania piersi w domu, opracowane i wyprodukowane przez firmę Braster S.A. (kategoria „Małe i powstające przedsiębiorstwa)

Konkurs DesignEuropa Awards jest organizowany przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) we współpracy z Urzędem Patentowym RP (UPRP). Jego celem jest uhonorowanie doskonałego wzornictwa oraz zarządzanie wzorami przemysłowymi wśród właścicieli zarejestrowanych wzorów wspólnotowych (ZWW).

ZWW jest jednolitym prawem własności intelektualnej, regulowanym przez EUIPO, ważnym we wszystkich 28 państwach członkowskich UE.

