Drużynowe skoki w Zakopanem: Japonia przed Polską

– Powinniśmy skakać tak, jak podczas treningów, to wystarczyłoby do zwycięstwa. Żyle i Wolnemu próby nie wyszły, do złych warunków doszły błędy podczas skoków. W konkursach drużynowych taka strata szybko pozbawia szans na sukces. Kto wygra w niedzielę w konkursie indywidualnym? Dawid Kubacki ma formę, ale w skokach niczego nie można być pewnym – mówił do kamer TVP Sport czeski trener Polaków Michal Doležal.