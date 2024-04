Huraganowy wiatr w Tatrach: Wypadki w Zakopanem i Rabce-Zdrój. Nie żyje pięć osób

W Zakopanem zginął również 9-letni chłopiec, na którego spadło drzewo. Dziecko zostało przewiezione do szpitala, ale nie udało się go uratować. Do zdarzenia doszło, gdy rodzina chłopca wsiadała do samochodu po wyjściu z kościoła.

Państwowa Straż Pożarna po południu poinformowała o śmiertelnym wypadku w Rabce-Zdrój. Drzewo spadło tam na dwie osoby dorosłe i dziecko.

„W całym kraju na skutek panujących warunków atmosferycznych strażacy odnotowali dziś 300 interwencji, w tym 176 na terenie woj. małopolskiego i ok. 100 zdarzeń na terenie woj. śląskiego” - -przekazali strażacy.

Silny wiatr w Tatrach. Tatrzański Park Narodowy nie sprzedaje biletów

W poniedziałek Tatrzański Park Narodowy poinformował, że wstrzymuje sprzedaż biletów na wszystkich wejściach. Zaapelowano do turystów, by zrezygnowali z wychodzenia w góry.

„W górach wieje bardzo silny i porywisty wiatr, który dzisiaj się wzmaga. Na szlaki łamią się gałęzie i drzewa, co stanowi duże zagrożenie dla zdrowia i życia. Wszystkich komentujących, których nie ma na miejscu, zapewniamy, że to nie jest żart" - przekazano.