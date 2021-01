TK opublikował uzasadnienie. Czy znów rozleją się protesty?

Co dalej? Na początku grudnia Rada Ministrów w oficjalnym stanowisku poinformowała, że „orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji powinno zostać opublikowane niezwłocznie po ogłoszeniu przez TK uzasadnienia". Tak samo mówili wysocy rangą politycy PiS. Teraz kolejny krok to właśnie publikacja całego orzeczenia. Centrum Informacyjne Rządu poinformowało w środę oficjalnie, że zgodnie z wymogami konstytucyjnymi stanie się to jeszcze w środę. 22 października TK stwierdził, że niezgodny z Konstytucją jest przepis, który umożliwia przerwanie ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu albo na choroby zagrażające jego życiu. Tak jak pisaliśmy 18 stycznia w „Rzeczpospolitej", PiS przygotowywało się od pewnego czasu do styczniowej publikacji wyroku. Wtedy nasi rozmówcy w partii rządzącej podkreślali, że wraz z publikacją wyroku pojawi się poszerzenie rządowego programu „Za życiem". W PiS argumentowano też, że zima oraz lockdown sprawią, że fala protestów będzie mniejsza, niż gdyby np. publikacja wyroku miała miejsce wiosną. Ale nie wszyscy politycy Zjednoczonej Prawicy byli do tego przekonani. Niektórzy nasi rozmówcy zwracali na przykład uwagę, że nawet dużo mniejsze niż w październiku protesty mogą doprowadzić do zwiększonej mobilności społecznej, a co za tym idzie zwiększyć ryzyko, że ponownie wzrośnie liczba zachorowań. Nie zmienia się stanowisko opozycji, która mocno krytykowała orzeczenie TK z października. – Publikacja uzasadnienia pseudowyroku TK to prowokacja Jarosława Kaczyńskiego. Rząd próbuje odwrócić uwagę od programu szczepień. Czyni to w sposób wyjątkowo cyniczny. Żaden praworządny rząd nie będzie uznawał tego pseudowyroku – mówił w środę przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka.