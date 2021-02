Owsiak: Nie jesteśmy świrami, którzy mówią, że aborcja ma być na pstryknięcie

- Wszelkiego rodzaju bzdury wygadywane pod moim adresem, pod adresem fundacji, że jesteśmy fundacją, która... już nawet nie będę mówił, bo to aż mi nie wychodzi... to jest po prostu tak obrzydliwe, że po prostu nie chcę o tym mówić, ale generalnie wiecie, o co chodzi - stwierdził.

Owsiak: Ustawę dot. aborcji niepotrzebnie ruszano

Jerzy Owsiak oświadczył, że wraz z żoną ma przekonanie, że "poprzednią ustawę antyaborcyjną" niepotrzebnie ruszano. Dodał, że była ona "restrykcyjna", ale "funkcjonowała".

- Ta najnowsza, to są dopiero restrykcje. Kiedy dziękujemy kobietom uczestniczącym w Strajku Kobiet, my tak samo nie zgadzamy się z tą najnowszą ustawą. Jest restrykcyjna, nie powstała w wyniku żadnego dialogu, żadnej dyskusji. Powstała gdzieś w nocy - jeżeli coś powstaje w nocy, nikt o tym nie wiem, to już mamy do tego ogromny dystans - mówił Owsiak.

- I wszystkich wariatów, którzy próbują nam cokolwiek przylepić: możecie sobie mówić, co chcecie, wasza sprawa. To. co my robimy jest świadectwem tego, jak żyjemy, jak podchodzimy do życia, zwłaszcza do życia dzieci, które rodzą się z wielowadziem. To my jako fundacja pracujemy, to my jako fundacja wspomagamy, to my jako fundacja kupujemy sprzęt dla hospicjów, gdzie nie widzimy i nie widać tych, którzy najwięcej wtedy krzyczą, mówiąc o wszystkich sprawach, związanych z aborcją - przekonywał prezes WOŚP.

Ocenił, że w Polsce nie ma żadnej opieki systemu, a po 1989 r. żaden rząd nic w tej sprawie nie zrobił. - Jeżeli chcemy mówić o dzieciach, które mają wielowadzie, i które żyją, to powinniśmy natychmiast to zmienić - postulował.

- Wszystkie rządy mogą sobie posypać głowę popiołem. Nie ma wsparcia - zaznaczył.