Donald Tusk: Aborcja to dość wyraźna obsesja polskiego Kościoła

- Trzeba przede wszystkim zdemitologizować to ciągle dość powszechne wyobrażenie - tutaj Strajk Kobiet nie wystarczy, chociaż odgrywa bardzo istotną rolę, taką energetyczną. Demitologizacja musi polegać na tym, że naprawdę nie jest tak, że aborcja to jest jakieś jedyne i najważniejsze kryterium bycia chrześcijaninem - ocenił w czwartek były premier Donald Tusk.

- To jest raczej taka dość wyraźna obsesja polskiego Kościoła, aby (...) uczynić z tego jedyny, albo co najmniej najważniejszy test na chrześcijaństwo czy bycie katolikiem. Ale prawie nigdzie na świecie tak nie jest - podkreślił były szef Rady Europejskiej podczas spotkania online w „Klubie Wyborczej”.

Zdaniem Tuska tzw. kompromis aborcyjny „nikomu się nie podobał, ale przynajmniej gwarantował pokój społeczno-polityczny wokół tej sprawy”. - To była jego jedyna wartość - mówił, zaznaczając, że po wyroku TK kompromis „został unieważniony przez PiS i w dużej mierze hierarchię kościelną”. - Skoro zdecydowano się na konfrontację, to postawiono właściwe Polaków przed wyborem bardziej przejrzystych i jasnych odpowiedzi na to wyzwanie. W tej sytuacji ja nie mam żadnej wątpliwości, że skoro tego kompromisu nie ma, to trzeba dać zdecydowanie prawo kobietom, prawo do rozstrzygającego głosu - stwierdził.

Były przewodniczący Platformy Obywatelskiej zauważył też, że kwestia aborcji będzie dla tej partii „obiektywnie problemem”. - Bo tam są zwolennicy i kompromisu, i nawet bardziej konserwatywnego podejścia, i rosnące jak sądzę grono liberalizacji tego stanowiska. Więc jest to problem, który pewnie nie zbuduje większego poparcia dla Platformy, kiedy nastąpi rozstrzygnięcie wewnątrz Platformy. Osobiście uważam, że wypowiedzenie tego kompromisu, jakby pozbawiło treść tego kompromisu wszelkiego znaczenia. Jak już wspomniałem, on miał walor polityczny, a nie moralny czy aksjologiczny - ocenił były szef Rady Europejskiej.