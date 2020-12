Horała: To nie są pokojowe protesty. Tam są wezwania do przestępstw, morderstw nawet

Po decyzji TK w całej Polsce doszło do protestów, organizowanych m.in. przez „Strajk Kobiet”. Na ulicach i w mediach społecznościowych powtarzane było jedno z głównych haseł protestu, "wyp...". Największa demonstracja odbyła się 30 października w Warszawie. Protesty organizowano także przed kościołami. Uczestnicy części z nich wchodzili z transparentami do świątyń w czasie mszy.

Inaczej demonstracje komentował Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości. - Oczywiście, że to nie są pokojowe protesty. Tam są wezwania do przestępstw, morderstw nawet - powiedział.

- Te protesty od początku nie miały nic wspólnego z pokojowymi. Od początku, moim zdaniem, była to celowa taktyka części opozycji takiej eskalacji, a wręcz nienawiści. Przecież dochodziło do aktów przemocy, aktów nienawiści - przekonywał widzów TVP Info. Dodał, że „Strajk Kobiet to konkretna organizacja z konkretnymi postulatami”. - Przecież nawet nie ukrywa, że dąży przemocą uliczną do zmiany demokratycznych władz w państwie, więc na to policja musi reagować - stwierdził.

Horała apelował, by demonstrujący „w tym szczególnym czasie stosowali inne formy protestu, które przecież są dostępne w dzisiejszych czasach, a nie masowe zgromadzenia na ulicach, gdzie będą się ludzie zarażali”. - To podstawowa odpowiedzialność za państwo - mówił.

- Protesty w państwie demokratycznym są czymś normalnym, natomiast na protestach pojawiają się różni ludzie. Ja przypomnę, że ten ostatni protest nie był radykalny ani ze strony protestujących, ani ze strony policji - powiedział z kolei Sawicki.