Protest kobiet. Dorota Łoboda: Ludzie pokazali rządowi czerwoną kartkę

Rządzący powinni wysłuchać głosu ulicy niezależnie od tego w jakiej formie jest wyrażany. My, jako Rada Konsultacyjna, zebraliśmy postulaty - mówiła w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem Dorota Łoboda, warszawska radna, członkini Rady Konsultacyjnej Strajku Kobiet pytana o to, czy rząd powinien zrealizować najdalej idący postulat i podać się do dymisji.