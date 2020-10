Trzaskowski: To jest czysto polityczna wykładnia konstytucji

Rafał Trzaskowski, pytany w piątek w Polsat News, czy popiera te protesty, stwierdził, że rozumie „emocje, które towarzyszą tysiącom ludzi”. - To, co zrobił Trybunał Konstytucyjny to skazanie kobiet na piekło - ocenił.

- Zadbałem, żeby posłać tam obserwatorów z ramienia miasta i oni tam są, dlatego że wczoraj wszystko wskazywało na to, że policja nadużyła swoich prerogatyw - dodał, pytany o protest przed domem Jarosława Kaczyńskiego na Żoliborzu. - Również poprosiłem ratowników medycznych, żeby tam byli, żeby w razie czego udzielać pomocy, bo naprawdę dzisiaj te emocje sięgają zenitu i ja się nie dziwię - stwierdził, oceniając, że „partia rządząca w momencie Covid-u, w momencie epidemii, po to tylko, żeby odwrócić uwagę obywateli od własnego braku profesjonalizmu, od tego, że nie byli przygotowani do stawienia czoła drugiej fazie Covid-u i zmarnowali kilka miesięcy, dopuszcza do podejmowania tak nieprawdopodobnie kontrowersyjnej decyzji”.

- Kilku politycznych nominatów, którzy nie są żadnymi autorytetami prawnymi, decyduje pod dyktando pana Jarosława Kaczyńskiego, jaka jest wykładnia konstytucji. I nie udawajmy, że to jest kwestia zupełnie niezależna czy obiektywna. To jest czysto polityczna wykładnia konstytucji, która nigdy nie powinna mieć miejsca - dodał prezydent Warszawy.

- Dzisiaj znosi się przesłankę dot. uszkodzenia płodu czy ciężkiej choroby. Za chwilę, jak rozumiem, PiS zniesie przesłanki dot. gwałtu. Tak to ma wyglądać? I to bez żadnej dyskusji, debaty, pod osłoną epidemii - zauważył wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.