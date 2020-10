Prymas Polski abp Wojciech Polak po wyroku TK apeluje o "wzajemny szacunek"

Na facebookowym profilu Archidiecezji Gnieźnieńskiej opublikowano wideo, na którym prymas Polski abp Wojciech Polak zaapelował o „szacunek dla siebie nawzajem i szacunek dla świętych miejsc”. - Przeżywamy trudny czas, czas rozszerzającej się pandemii, czas, w którym wielu choruje, wielu cierpi, w którym śmierć dotyka naszych rodzin i wspólnot. Ostatnie dni przyniosły nam także liczne protesty społeczne. Są one wyrażane ekiedy w sposób bardzo gwałtowny, zdecydowany, ostry, raniący innych - powiedział duchowny.

Abp Polak podkreślił, że „bardzo prosi o wzajemny szacunek”. - O to byśmy nie przekraczali granic, o szacunek dla siebie nawzajem, szacunek dla miejsc świętych, dla naszych świątyń. Bardzo proszę, by były one miejscami pojednania i jedności - zaznaczył. - Nie powodujmy podziałów, nie przyczyniajmy się do tego, by były one jeszcze głębsze. Niech wszystkim nam zależy na jedności i pokoju. Bądźmy za siebie nawzajem odpowiedzialni - dodał.