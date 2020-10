Dziś kobiety strajkują. "Polska nie działa, zróbmy sobie nową"

Na profilu Ogólnopolskiego Strajku Kobiet czytamy, że w środę mają m.in. odbyć się protest studentek na Uniwersytecie Warszawskim, solidarność z protestującymi mają też okazywać uczennice szkół poprzez opuszczanie zajęć lekcyjnych.

Od czwartku w Polsce odbywają się demonstracje po tym jak TK w swoim orzeczeniu uznał, iż przesłanka do aborcji wynikająca z wykrycia wady płodu jest niezgodna z konstytucją. Oznacza to ograniczenie liczby przesłanek do legalnej aborcji w Polsce do dwóch - gdy dziecko jest owocem przestępstwa (kazirodztwa, gwałtu) lub gdy ciąża zagraża życiu matki.

W niedzielę w czasie demonstracji część ich uczestników zakłócała odbywające się w kościołach msze święte.

Premier Mateusz Morawiecki wezwał we wtorek do uspokojenia nastrojów. Popołudniu prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński, wezwał członków PiS do obrony Kościoła przed atakami.

Do protestów dochodzi w czasie obowiązywania obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa, które zakazują organizowania zgromadzeń publicznych liczących więcej niż pięć osób.