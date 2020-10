Strajk Kobiet: Pamiętajcie, ich jest zawsze mniej niż nas

Marta Lempart oświadczyła, że trwają prace nad sformułowaniem postulatów, które są zbierane podczas protestów. - Postulaty obejmują wiele sfer życia, prawa człowieka, to, co się dzieje w naszym kraju, to, co nasz rząd robi, a czego raczej nie robi, podczas pandemii. Ostatnią z nich jest dymisja tego rządu - mówiła działaczka.

Organizatorzy spodziewają się, że będzie to najliczniejszy jak dotąd protest. Dlatego liderki Strajku Kobiet zaapelowały, by nie demolować Warszawy, "bo wszyscy ją kochają", i o to, by marsze przebiegły pokojowo, a ich uczestnicy dbali o siebie. Z marszu będą wypraszane osoby bez maseczek, a uczestnicy mają się nie dopuszczać dewastacji miasta.

Klementyna Suchanow poruszyła sprawę polecenia, jakie prokuratorom wydał Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski.

"Polecam, aby prokuratorzy prowadzący lub nadzorujący postępowanie przygotowawcze, których podmiotem są czyny zabronione - mające związek z odbywającymi się nielegalnymi zgromadzeniami (...) bezzwłocznie przeprowadzili czynności i wydawali decyzje procesowe, jakie mają być wykonywane, na bieżąco zapoznając się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oceniając go, tak aby postępowania były prowadzone bez zbędnej zwłoki, a cele postępowania przygotowawczego zostały zrealizowane" - napisał Święczkowski.

Według tych przepisów organizatorom protestów może grozić nawet do 12 lat więzienia.

Suchanow zapowiedziała: - Jeżeli ten opresyjny system, w którego posiadaniu jest minister Ziobro, dotknie którąś z nas, a jest nas wiele, to władza będzie miała do czynienia z nami wszystkimi. A jest nas wiele. I to jest kolejna sytuacja, w której rządzący zaogniają sytuację. Niech się zmiarkują. Niech popatrzą, ile ludzi wychodzi na ulicę, jak żarliwy jest ten protest, który właściwie należałoby już nazywać rewolucją, i niech się zastanowią, co robią i dokąd zmierzają. - Pamiętajcie, władzy jest zawsze mniej niż nas, walczących o wolność - mówiły liderki.

Wcześniej na profilu Strajku Kobiet na Fb pojawiła się odpowiedź na działania Święczkowskiego. "Stan zagrożenia epidemiologicznego trwa od marca tego roku. Nie został spowodowany naszymi protestami. A zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób proszę postawić tym, który faktycznie są winni: Prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, który faktycznie Wami wszystkimi zarządza" oraz sędziom TK.

"To one i oni zmusili nas do wyjścia na ulicę w czasie pandemii. My korzystamy z konstytucyjnie chronionej wolności zgromadzeń. Mamy prawo do demonstrowania, które wynika wprost z Konstytucji RP i które nie może być ograniczone rozporządzeniem. Pańskie próby rozbijania legalnych demonstracji za pomocą zarzutów karnych są nadużyciem władzy" - napisały liderki Strajku Kobiet.