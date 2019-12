Dla mieszkańców fajerwerki, a dla czworonogów tabletki

Władze Zielonej Góry podobnie jak w latach poprzednich organizują miejską zabawę na powitanie Nowego Roku. Impreza zacznie się rozkręcać o godzinie 22 i potrwa do godziny 1. Podczas Sylwestrowej Dyskoteki Dorosłego Człowieka zmierzą się DJ Bamse polskie hity i DJ Vonsky hity zagraniczne. Spotkanie uświetni Grupa Escape.

Wtedy wygrała opcja, by takich wystrzałów nie robić, a w zamian był pokaz laserowy. Jednak w zeszłym roku mieszkańcy mieli przynosić na miejskiego sylwestra swoje fajerwerki, co zagrażało bezpieczeństwu innych uczestników zabawy pod chmurką, dlatego teraz miasto wraca do fajerwerków.