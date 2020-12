MacKenzie Scott podzieliła się miliardami

To była żona założyciela portalu wysyłkowego Amazon – Jeffa Bezosa. Jako pierwsza księgowa uczestniczyła w budowie firmy, obecnie jednej z najprężniej rozwijających się w USA. W ramach rozwodu, który sfinalizowany został rok temu, Scott otrzymała 4 proc. udziałów w firmie, wówczas wartych 37 mld dol. W czasie pandemii wartość akcji Amazonu, który m.in. jest sklepem internetowym, ale też oferuje filmy, muzykę oraz przestrzeń w chmurze internetowej, poszybowała w górę. Wartość jej akcji przekroczyła zaś 60 mld dolarów. Według Forbesa, Scott jest teraz trzecią najbogatszą kobietą na świecie z majątkiem wycenianym na ponad 55 mld dol., po odjęciu ostatnich dotacji.

Według Rockefeller Philanthropy Advisors (RPA) Scott w tym roku w sumie przeznaczyła prawie 6 mld na cele charytatywne. W połowie br. Scott przekazała 1,7 mld na organizacje walczące o prawa kobiet i społeczności LGBT oraz uczelnie dla Afroamerykanów. – 6 mld dol. to największe roczne datki przekazane przez jedną osobę organizacjom charytatywnym – powiedziała agencji Bloomberg Melissa Berman, szefowa RPA.

– Ciągle wiele przed nią do zrealizowania jej wielkiej obietnicy rozdania majątku, ale dokonała dwóch odważnych kroków, wjeżdżając przy tym na ambicję ponad 650 amerykańskim miliarderom, którzy nie wpadli na podobny pomysł, żeby z rozmachem podzielić się swoim bogactwem – napisał na portalu CommonDreams Chuck Collins z Institute for Policy Studies, zauważając, że mimo iż Scott jest nowicjuszką w gronie miliarderów rozdających datki, to radzi sobie lepiej niż inni.