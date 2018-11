Badanie: Polacy uważają się za patriotów

Trzech na czterech Polaków 11 listopada wywiesiło biało – czerwoną flagę – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Narodowego Centrum Kultury.

Z badań przeprowadzonych zaraz po zakończeniu świętowania wynika, że niemal wszyscy badani, czyli 95,2 proc. wiedziało, że w tym roku obchodzimy 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Tego dnia aż na 74 proc. budynków, zdaniem respondentów – zostały wywieszone flagi narodowe. Niemal wszyscy – 99,1 proc. badanych jest przekonanych, że darzy szacunkiem godło, flagę i hymn narodowy.

W porównaniu do badań przeprowadzonych przez GfK Polonia w zeszłym roku o 12 procent wzrosła liczba badanych - z 62,3 proc. do 74,9 proc. - którzy twierdzą, że był to dla nich wyjątkowy dzień. Jedynie co piąty badany miał odmienne zdanie na ten temat.

11 listopada tego roku aż 57,7 proc. badanych odczuwało szczególne emocje. Jakie? Przede wszystkim dumę – 26 proc. wskazań, radość – 24 proc. i wzruszenie – 16 proc. Jednak 6 proc. wskazało że był to też strach. Zdaniem 72,1 proc. badanych obchody tego święta bardziej łączą, niż dzielą (w tym przypadku 16,4 proc. wskazań). Jednak tylko 26,7 proc. pytanych stwierdziło, że brała udział w wydarzeniach zbiorowych zorganizowanych z okazji święta Niepodległości.

Dla większości respondentów ważne jest dzisiaj być patriotą. Tak wskazało w tym roku 88,9 proc. respondentów i co istotne w porównaniu do badań przeprowadzonych przez TNS Polska w 2016 roku odsetek tak odpowiadających wzrósł o prawie 17 proc.

Z badania przeprowadzonego na zlecenie NCK wynika też, że aż 93 proc. badanych uważa się za patriotkę lub patriotę.

Badanie zrealizowane na potrzeby wieloletniego programu rządowego „Niepodległa '18", zostało przeprowadzone przez Kantar Public metodą CATI, w okresie 13-15 listopada 2018 rok. Narodowe Centrum Kultury od 2016 roku bada świętowanie niepodległości.