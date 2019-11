Mazowsze wydaje, Dolny Śląsk zaciska pasa

Jednak mieszkańcy poszczególnych regionów kraju różnią się podejściem do finansów. Na Dolnym Śląsku zaciskają pasa, a na Mazowszu folgują sobie z wydatkami – wskazuje najnowszy raport Krajowego Rejestru Długów BIG, który poznała „Rzeczpospolita".

Wynika z niego, że przeciętna pensja w chwili sporządzania raportu wynosiła 4839 zł, tymczasem średnie zadłużenie na osobę, wskazane w KRD, to 18 335 zł, czyli blisko cztery razy większe. Jeśli uwzględnić zarobki w regionach, okazuje się, że długi najmocniej obciążają mieszkańców Lubelszczyzny – by je spłacić musieliby oddać ponad cztery pensje.

Najbardziej zadłużone są woj.: śląskie, mazowieckie i dolnośląskie. Jednak średni dług na osobę wygląda już różnie i nie zawsze koresponduje z zarobkami w regionie. I tak najlepsze pensje – 6191 zł miesięcznie zapewnia Mazowsze (na co wpływ mają płace w stolicy), i tutaj są także najwyższe średnie zaległości (20 877 zł na osobę), co niejako naturalne – dużo zarabiają, więc nie szczędzą na wydatkach.

Jednak w woj. dolnośląskim – po Mazowszu drugim w kraju, jeśli chodzi o dochody (z pensją 5302 zł) – mieszkańcy są już bardziej zdyscyplinowani – tu średni dług na „głowę" sięga 18 502 zł, co stawia region na piątym miejscu w „rankingu" zadłużenia.

Bardziej folgują sobie z wydatkami na Pomorzu będącym na trzecim miejscu pod względem zarobków (z pensją 5108 zł). Tu swobodniej podchodzą do finansów, przez co region zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem średniego zadłużenia (sięga 18 937 zł).

Mimo umiarkowanych płac w Małopolsce (nieco ponad 5 tys. zł, co stawia region na piątym miejscu w kraju), i tu mieszkańcy dość swobodnie obchodzą się z gotówką – co zdaje się przeczyć obiegowym opiniom o „oszczędności" krakusów. W efekcie średni dług na osobę stawia region na wysokim, bo trzecim miejscu w kraju. Z kolei najmniejszy dług na osobę (16,6 tys.) występuje w woj. lubuskim, ale tu płace są skromniejsze.

– Jak widać średnie zadłużenie w regionach nie zawsze pokrywa się z zarobkami – komentuje Jakub Kostecki, prezes firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso. – Jednak generalnie wraz ze wzrostem zarobków rośnie apetyt na konsumpcję. Duże ośrodki oferują życie na wysokim poziomie, dostęp do galerii handlowych i rozrywek, co sprawia, że mieszkańcy są skłonni głębiej sięgnąć do kieszeni – zaznacza Kostecki. I zauważa, że wysokie płace niekoniecznie idą w parze z umiarem w ich wydawaniu i zaciąganiu kredytów. – A niezależnie od aktualnej sytuacji finansowej zobowiązania trzeba spłacać – podkreśla.