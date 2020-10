Sondaż: Większość chce zakazu uboju bez ogłuszania

Badania pokazują, że ubój bez ogłuszenia powoduje ekstremalny ból dla zwierząt. „Czas między przecięciem głównych naczyń krwionośnych a utratą wrażliwości i świadomości – jak można wnioskować z reakcji behawioralnej oraz mózgu – wynosi do 20 sekund u owiec, do 2 minut u bydła, do 2,5 minuty u drobiu, a ok. 15 minut u ryb" – podaje Fundacja.