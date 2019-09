Darmowa komunikacja w dniu bez samochodu

Międzynarodowy Dzień bez Samochodu kończy Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, który został ustanowiony przez Komisję Europejską. Ma zachęcić do ekologicznego podróżowania pieszo, na rowerze i komunikacją miejską.

W tym dniu na terenie wielu miast można korzystać z komunikacji miejskiej za darmo. Ma to zachęcić kierowców do przesiadki z samochodu do autobusu lub tramwaju.