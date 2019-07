Wrocław ma rzecznika pasażerów MPK

Ma on budować relacje z pasażerami i pomagać im w zawiłych sprawach. - Będzie też dbał o to, aby głos pasażerów oraz ich pomysły były bardziej słyszalne w miejskiej spółce – tłumaczy wrocławski ratusz.

– Rzecznik pasażera został wybrany przy udziale mieszkańców i ruchów miejskich. Ma on dużą swobodę działania, broniąc interesu pasażerów i będąc ich głosem wewnątrz MPK. To jeden z pomysłów, mających na celu polepszenie kontaktu z mieszkańcami. Takimi małymi krokami zmierzamy ku dużej zmianie we wrocławskiej komunikacji – mówi Krzysztof Balawejder, prezes MPK Wrocław.