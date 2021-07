W Łodzi i Poznaniu żyje się świetnie

Ostatnie badanie dotyczyło Łodzi, Poznania i Kielc. Dawna „ziemia obiecana" wygrywa ranking. – Wysoki wynik Hanny Zdanowskiej w ostatnich wyborach samorządowych nie był przypadkiem. Po niemal trzech latach aktualnej kadencji pozytywnie ocenia jej działania 70 proc. mieszkańców – podkreśla szef IBRiS Marcin Duma. I dodaje: – To miejsce w ścisłej czołówce wśród prezydentów miast wojewódzkich.

Łodzianie szczególnie doceniają jakość usług komunalnych (72 proc. wskazań pozytywnych) i politykę dotyczącą terenów zielonych (67 proc.). Jest to najwyższy wynik wśród wszystkich zbadanych miejscowości. Bardzo dobrze jest też oceniana oferta kulturalna (66 proc.).

– Co więcej, ogólne zadowolenie z życia w Łodzi na poziomie 86 proc. oznacza drugi najwyższy wynik wśród największych polskich miast. Zatem w kategorii wielkości miejscowości to życie w Łodzi okazuje się jednym z najlepszych – podkreśla Duma.

Poznań niewiele ustępuje Łodzi, choć wynik prezydenta Jaśkowiaka – 55 proc. ocen pozytywnych – jest wyraźnie niższy, ale i tak plasuje go w środku rankingu. 85 proc. poznaniaków jest zadowolonych z życia w mieście, a aż 41 proc. uważa, że w Poznaniu żyje się lepiej niż w innych miastach wojewódzkich. Bardziej zadowoleni z życia we własnym mieście są tylko mieszkańcy Rzeszowa, Wrocławia, Gdańska i Warszawy.

– Tylko kilka miast uzyskało nieznacznie lepszy wynik, co potwierdza silne przekonanie poznaniaków o tym, że sprawy w mieście idą w dobrym kierunku – komentuje Duma. – Wśród różnych aspektów funkcjonowania miasta przodują usługi komunalne (77 proc.), oferta sportowo-rekreacyjna i transport publiczny (po 65 proc. wskazań pozytywnych). W przypadku dostępu do zajęć sportowych jest to jeden z najlepszych wyników w kraju.