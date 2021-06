Tragedia podczas półmaratonu w Radomiu. Zmarł jeden z zawodników

Do tragedii doszło około godziny 11.20 na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Narutowicza w Radomiu.

Jak podaje portal echodnia.eu uczestnik półmaratonu, mężczyzna upadł 50 metrów przed metą. Już w trakcie mężczyzna nagle zaczął się osuwać, wtedy przytrzymał go inny z zawodników półmaratonu.

W sobotę, jak podaje echodnia.eu ukończył on trasę innego biegu pod nazwą Mila Radości. - Rozmawialiśmy bezpośrednio po tym biegu. Czuł się dobrze, szykował już do niedzielnego półmaratonu. Jesteśmy wszyscy wstrząśnięci tym co się stało. Ja wcześniej ukończyłem wyścig, całą sytuację widziałem z trybun stadionu – mówił dziennikarzom portalu jeden z uczestników niedzielnego półmaratonu). Sprawę wyjaśniać będzie radomska policja.