Dzieci nie wiedzą, co to solidność i uczciwość

Dług to coś długiego, solidność – wytrzymałego, a pieniądze biorą się z bankomatu. Dzieci nie mają podstawowej wiedzy o ekonomii.

Choć może brzmi śmiesznie, ale taką wiedzę na temat pieniędzy i ich znaczenia w naszym życiu mają najmłodsi Polacy. Zdaniem ekspertów jest to poważny błąd. – Pojęcia związane z pieniędzmi maluchy powinny poznawać w sposób naturalny już w wieku przedszkolnym – uważa dr Anna Piotrowska, psycholog dziecięcy z Uniwersytetu Warszawskiego.

Rzetelność, uczciwość czy solidność – to ważne pojęcia w biznesie i w życiu – nie tylko przedsiębiorców, ale także przeciętnych obywateli. Jak się okazuje, najmłodsi o tym nie wiedzą, bo nie ma nikogo, kto by im tę wiedzę przekazał.

– 98 proc. pytanych przez nas dzieci albo w ogóle nie wie, co to jest rzetelność, albo błędnie definiują to pojęcie – kojarzy im się z pomaganiem innym bądź mówią, że „rzetelność znaczy, że się żyje" – mówi Dorota Stadnicka, ekspertka Rzetelnej Firmy. „Rzeczpospolita" dotarła do przygotowanego przez nią raportu.

Z kolei słowo uczciwość jest bardziej znane w dziecięcym języku, choć co drugie dziecko nie wie, co znaczy. Co piąte uważa, że to ktoś miły.

– Uczciwy człowiek nie kłamie i dotrzymuje słowa – tłumaczyły przedszkolaki.

Większość maluchów, które brały udział w badaniu, zna to pojęcie z gry w karty bądź planszówki. – To słowo znaczy, że „trzeba mieć takie same szanse", „nie wolno zwalać pionków" czy „trzeba po równo rozdawać karty" –opowiadały dzieci. Takie odpowiedzi podawali głównie chłopcy.

Dziewczynki jednak uczciwość postrzegają inaczej. Dla nich to kategoria bliska przyjaźni. – Jak się obiecuje przyjaciółce, że się nie zdradzi jej sekretu, to choćby nie wiem co, nie możesz tego nikomu powiedzieć, nawet mamie – wyjaśniały podczas badania.

Ciekawe skojarzenia kilkulatki mają też ze słowem solidność. – To musi być coś wytrzymałego, dobrze zrobionego – opowiadały maluchy.

Tłumaczyły, że solidne są budowle, czy mocne ściany. Spora grupa uznała, że jest to bardzo trudne słowo. – Podobnie jak z rzetelnością dzieci długo zastanawiały się, jak wytłumaczyć to pojęcie. 88 proc. zanim udzieliło odpowiedzi: „nie wiem", długo myślało i powtarzało hasło „trudne słowo"– komentuje Stadnicka.

W słowniku przedszkolaka funkcjonuje natomiast słowo dług. – Pojawił się konkretny przykład: „moi rodzice zapłacili za dom pieniędzmi z banku i będą spłacać dług przez 29 lat" – opowiada Stadnicka. Dzieci wiedzą, że trzeba oddać taką samą sumę, jaką się pożyczyło.

Ale maluchy nie mają świadomości, skąd rodzice biorą pieniądze. Blisko 40 proc. dzieci uważa, że z... bankomatu. Tylko co piąte wie, że trzeba na nie zapracować, a co szóste uważa, że gotówka „pochodzi z fabryki" – drukuje tyle pieniędzy, ile się chce.

Zdaniem ekspertów dzieci od małego powinny uczyć się, czym jest gotówka i jaki ma wpływ na nasze życie. – Dzieci powinno się w naturalny sposób wprowadzać w tematykę pieniądza i pracy. I to powinno być oczywiste. Nie powinno się z tym czekać na lekcję przedsiębiorczości w szkole, a wcześniej uświadomić synowi czy córce, skąd rodzice mają pieniądze – uważa dr Anna Piotrowska, psycholog dziecięcy. Podkreśla, że inne pojęcia dziecko powinno poznawać wraz z wiekiem i to w domu, a nie rodzice powinni oglądać się na szkołę.