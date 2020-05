Hiszpania: szczepionka przeciw nędzy

Minister ds. polityki społecznej Jose Luis Escriva przyznał, że już co piąty Hiszpan żyje w „skrajnym ubóstwie". Bezrobocie skoczy w tym roku do 19,5 proc., najwięcej w Unii poza Grecją, a załamanie gospodarki będzie tak głębokie, że uda się je przezwyciężyć dopiero w 2023 r.

Częściowo to wynik struktury zatrudnienia: mnóstwo osób jest związanych kontraktem na czas określony przy obsłudze ruchu turystycznego – gdy z powodu pandemii zabrakło zagranicznych kuracjuszy, miliony Hiszpanów znalazły się na lodzie.

Rząd chce więc działać szybko. 26 maja premier Pedro Sanchez ma ogłosić decyzję o wprowadzeniu minimalnego dochodu dla najbardziej potrzebujących rodzin. Jego wysokość będzie zależała od sytuacji każdego z gospodarstw domowych: osoby samotne dostaną 462 euro miesięcznie, para bezrobotnych wychowująca dwójkę lub więcej dzieci – 1015 euro. Pomoc, która ma zostać utrzymana także po ustąpieniu pandemii, będzie wypłacana i tym, którzy znajdą zatrudnienie, ale pod warunkiem, że łączny dochód nie przekroczy z góry ustalonego poziomu. Chodzi o to, aby nie zniechęcać beneficjentów do aktywnego szukania kontraktu.

Czy Hiszpanię na to stać? Królestwo weszło w okres zarazy z proporcjonalnie dwukrotnie większym długiem niż Polska. MFW przewiduje, że w tym roku wysokość tych zobowiązań wzrośnie z 95 do 113 proc. PKB, co w praktyce oznacza, że rachunek zostanie przerzucony na następne pokolenia oraz na najbogatszych.