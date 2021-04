Nikt nie płaci za groby komunistów. Mimo to nie są likwidowane

„Do ostatniego tchnienia służył narodowi" – napisała 15 marca 1956 roku „Trybuna Ludu", zapowiadając pogrzeb Bolesława Bieruta. Ten przywódca PZPR i komunistyczny prezydent spoczął dzień później na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Jego monumentalny grobowiec stoi tam do dziś i zajmuje powierzchnię odpowiadającą około 78 zwykłym grobom.

Tymczasem grób Bieruta istnieje, choć nikt za niego nie płaci. Podobnie jest w przypadku innych czołowych komunistów. Generalnie grobów były prominentnych działaczy PRL na Wojskowych Powązkach są co najmniej setki. „Rzeczpospolita" spytała wydział prasowy urzędu m.st. Warszawy o cztery z nich: Bieruta, Juliana Marchlewskiego, Władysława Gomułki i gen. Karola Świerczewskiego.

Dwa pierwsze są największe (grobowiec Marchlewskiego ma powierzchnię szacunkowo 42 zwykłych grobów), a dwa ostatnie są najlepiej usytuowane: w centralnym punkcie nie tylko cmentarza, ale też Alei Zasłużonych. W dodatku wszystkie te postaci z wyjątkiem przedwojennego komunisty Marchlewskiego negatywnie zapisały się w historii. Bierut opisywany jest jako jeden z największych Polskich zbrodniarzy w dziejach Polski, Gomułka wydał rozkaz strzelania do robotników na Wybrzeżu, a Świerczewski walczył przeciw Polakom w wojnie polsko-bolszewickiej.

Dlaczego groby nie są więc likwidowane? „Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych wzbronione jest użycie do ponownego pochowania grobów, mających wartość pamiątek historycznych (ze względu na swą dawność lub osoby, które są w nich pochowane, lub zdarzenia, z którymi mają związek) albo wartość artystyczną" – wyjaśnił nam wydział prasowy.

Rzeczywiście taki przepis znajduje się w ustawie. Problem w tym, że wspomnianym grobom nikt nigdy nie nadał statusu pamiątki historycznej. Co więcej, z ustawy nie wynika, kto miałby to zrobić. Więc warszawski Zarząd Cmentarzy Komunalnych raczej przypuszcza, że mają one taki status.