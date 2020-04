Hotele dla medyków, by mogli wypocząć

Do dyspozycji kadry medycznej będzie ponad 120 pokojów o wysokim standardzie w hotelu Moxy Poznań Airport nieopodal lotniska "Ławica". Obiekt należy do Polskiego Holdingu Hotelowego.

- Hotel jest już przygotowany do przyjęcia osób, które na co dzień jako personel medyczny, podejmują walkę o zdrowie i życie wielkopolskich pacjentów. To miejsce ma służyć tym osobom, które boją się o swoje rodziny, czy też mieszkają z dala od nich - tłumaczy Łukasz Mikołajczyk, wojewoda wielkopolski.