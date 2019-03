Rosja chce rozdać 10 milionów paszportów

Putin powołał specjalną grupę roboczą ds. wzrostu demograficznego. Zamierza dać obywatelstwo milionom Rosjan mieszkających w sąsiednich krajach

Wpywowy rosyjski dziennik "Kommiersant", powołując się na dobrze poinformowane źródła podaje, że prezydent Rosji Władimir Putin powołał kilka dni temu grupę roboczą ds. realizacji koncepcji polityki migracyjnej w latach 2019-2025. Do 24-osobowej grupy weszli przedstawiciele wielu resortów, urzędów i deputowani Dumy.

Putin osobiście ma nadzorować działalność grupy, która ma zadbać, by w Rosji zostały stworzone warunki do przesiedlenia jak największej liczby rodaków. Chodzi o rosyjskojęzycznych mieszkańców Ukrainy, Kazachstanu, Uzbekistanu i Mołdawii. Zgodnie nową koncepcją migracyjną liczba Rosjan do 2025 roku ma się zwiększyć o 5-10 milionów. W ten sposób Kreml chce rozwiązać problemy demograficzne kraju, który jak twierdzą w Moskwie, negatywnie odbijają się na gospodarce Rosji.

W ubiegłym roku rosyjskie obywatelstwo dostało 270 tysięcy ludzi.