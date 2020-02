Koronawirus: Rosnący strach na świecie

Zdenerwowanie wywołało dość nagłe pojawienie się nowych ognisk epidemii. O ile w Korei Południowej wcześniej znaleziono znaczną grupę zarażonych, o tyle we Włoszech, a przede wszystkim w Iranie, szerzenie się zachorowań stanowi zaskoczenie. Dosłownie w ciągu dwóch dni w tym ostatnim kraju zmarło osiem osób, co postawiło go na drugim miejscu (wraz z Koreą Południową) pod względem liczby zgonów. Na pierwszym miejscu są Chiny, gdzie umarło ponad 2,5 tys. chorych.

Ale za to w samej Moskwie zaczęto inwigilować mieszkających tam Chińczyków. Używany do tego jest miejski system rozpoznawania twarzy, służący na co dzień do odnajdowania poszukiwanych przestępców. Jednak mieszkający w rosyjskiej stolicy Chińczycy nie skarżą się na nadzór służb policyjnych, lecz rosnące przejawy społecznej niechęci. – Wszyscy patrzą na mnie jak na zadżumionego, rozstępują się przede mną (...). W jednym ze sklepów sprzedawczyni najpierw włożyła rękawiczki, a dopiero potem zaczęła mnie obsługiwać – powiedział absolwent moskiewskiego uniwersytetu Wan Kim portalowi Meduza.