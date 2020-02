Świadkowie Jehowy są bici w rosyjskim więzieniu

Pięcioro Świadków Jehowy trafiło do kolonii 1. karnej w Orenburgu na początku lutego. Tuż po przybyciu zostali postawieni w jednym rzędzie i kazano im kucnąć. Wtedy strażnicy więzienni zaczęli ich kopać i bić pałkami. Jednemu ze skazanych, Feliksowi Muchammadiewowi, złamano żebro i uszkodzono nerkę. Skierowano go do punktu medycznego dopiero wtedy, gdy zgodził się podpisać dokumenty, w których zeznał, że "przewrócił się pod prysznicem". Poinformował o tym przedstawiciel Europejskiego Stowarzyszenia Świadków Jehowy Jarosław Siwulski, cytowany przez rosyjski dziennik "Kommiersant".

Poniżej dalsza część artykułu