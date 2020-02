Zacięta wojna o ukraińską ziemię

– Sytuacja zmieniła się radykalnie w połowie lat 90. Wszystko z powodu trwającej dzikiej prywatyzacji mienia państwowego, którą nazywano „przywłaszczyzacją". Ukraińcy zobaczyli, jak grupa ludzi podzieliła państwo, obawiano się, że to samo stanie się z ziemią. Częściowo do tego doszło, gdy pod koniec lat 90. ziemia została „podzielona" pomiędzy pracowników byłych kołchozów – mówi „Rzeczpospolitej" czołowy kijowski politolog Wołodymyr Fesenko.

4 tysiące poprawek

Opozycja zgłosiła do drugiego czytania 4 tys. poprawek. Hurtowo odrzucać je zaczęto w czwartek mimo zablokowanej trybuny. Biorąc pod uwagę to, że autor poprawki ma ustawowo prawo do 30 sekund komentarza, w rządzącym ugrupowaniu nikt nie miał wątpliwości, że obrady potrwają do późnej nocy, a może nawet kilka dni.