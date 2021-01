Finanse seniorów nie ucierpiały w czasie pandemii

W bazie długów figuruje obecnie 355 tys. emerytów, to o 21 tys. mniej niż przed rokiem, a do oddania mają oni łącznie 6,4 mld zł. Dotyczy to przede wszystkim mieszkańców miast. Chociaż grono seniorów z długami zmalało, to wzrosło średnie zadłużenie na osobę – wynosi ponad 18 tys. zł, czyli więcej niż przed rokiem.